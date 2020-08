Delfine Persoon keert terug op haar stappen en vindt ook tweede nederlaag tegen Taylor dan toch niet terecht

Delfine Persoon heeft op een persconferentie haar standpunt over haar in het VK tegen Katie Taylor verloren kamp bijgesteld. Na afloop van de kamp verklaarde Persoon dat ze de beslissing van de jury aanvaardde. Inmiddels is Persoon toch van mening dat het een onterechte nederlaag was.

De scores van de drie juryleden gaven een duidelijk verschil weer dan in de eerdere kamp tussen Persoon en Taylor in Madison Square Garden. Onder de experts waren de meningen echter verdeeld. Verschillende analisten vonden Persoon ook dit keer nipt de betere en zagen in haar reactie achteraf een zekere gelatenheid. VUUR NOG NIET UITGEDOOFD Op een persconferentie heeft Persoon nu laten weten dat het vuur nog niet is uitgedoofd. Ze sprak haar respect voor Taylor uit, maar nu Persoon en haar entourage de beelden van de kamp nog eens hebben kunnen herbekijken, menen ze dat haar nederlaag toch niet verdiend was. Persoon benadrukt dat ze ook nog niet overweegt om met boksen te stoppen. Wat een volgende uitdaging kan worden, is niet meteen duidelijk.