Pieter Timmers heeft fantastisch nieuws: "Dat krijg je dan, als je ineens het hele jaar thuis was"

Pieter Timmers heeft op Instagram fantastisch nieuws aangekondigd. Met de woorden "Dat krijg je dan, als je ineens het hele jaar thuis was", gaf hij mee dat hij en zijn vrouw Elle De Leeuw een tweede kind verwachten.

