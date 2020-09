Thomas Pieters maakt een kanonstart op de US Open

De US Open is de tweede major van het jaar en daarin zijn ook twee landgenoten van de partij: Thomas Pieters en nieuwkomer Thomas Detry, die voor het eerst deelneemt aan een major.

Na de eerste dag staat die laatste op een 33ste stek..Hij had voor de 1e ronde één slag meer nodig dan de par van de baan. Onze andere Thomas kende een topstart in New York.

Pieters, die zijn eerste tornooi afwerkt in maanden, prijkt na één dag namelijk op een gedeelde tweede plaats. De 28-jarige Antwerpenaar had éénn slag meer nodig dan de Amerikaan Justin Thomas.