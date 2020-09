Bryson DeChambeau is de verrassende winnaar van de US Open

De 27-jarige Amerikaan, Bryson DeChambeau, is verrassend de winnaar geworden van de US Open.

De Amerikaan haalde het met drie slagen onder par. Vooral zijn slotronde was indrukwekkend. Mede dankzij een eagle won hij met 67 slagen.

De Amerikaan blijft zo zijn landgenoot Matthew Wolff voor. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen werd derde, terwijl de Amerikanen Harris English en Xander Schauffele vierde en vijfde eindigde.

Voor DeChambeau is het zijn eerste major. "Het was halverwege de slotronde toen ik me realiseerde dat ik het toernooi zou kunnen winnen. Ik moest toen echt tegen mezelf zeggen dat ik me op iedere hole moest blijven focussen. Daardoor slaagde ik erin om elke bal zo goed mogelijk te slaan. Dit is echt een heel grote eer", zei hij achteraf.