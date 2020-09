Luca Brecel moet hoofd buigen voor jeugdsensatie op European Masters

Luca Brecel bestormde zelf de snookerwereld als een groot talent. Ondertussen draait hij al een heel aantal jaren mee. Er staat natuurlijk wel nieuw talent te trappelen. Dat heeft Brecel moeten ondervinden op de European Masters.

Brecel had daar al een paar mooie overwinningen geboekt, voor het te moeten opnemen tegen Jackson Page. Een jonge Welshman die bij de jeugd zowat alles won wat er te winnen viel. In 2016 won Page nog het WK voor -18.

Met winst in het eerste en het derde frame leek het voor Brecel tegen deze jongeman aanvankelijk nog goed te gaan. De volgende drie frames haalde Page echter overtuigend binnen. Brecel keek zo tegen een 4-2-achterstand aan.

130 BREAK BESLISSEND

Met een 70 break maakte Brecel het nog even spannend. Page antwoordde met een 130 break en plaatste zich dus met 5-3 voor de achtste finales in Bletchey-Milton Keynes. Voor Brecel is het einde toernooi.