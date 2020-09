Ook derde afscheid niet definitief: Conor McGregor komt terug uit pensioen en kondigt gevecht tegen bokslegende aan

Drie maanden geleden kondigde Conor McGregor, de Ierse kooivechter, zijn afscheid aan. Al voor de derde keer. We hadden kunnen weten dat het ook deze keer niet definitief ging zijn. Na enkele maanden heeft McGregor dus alweer zin in een gevecht.

"Ik ga tegen Manny Pacquiao vechten in het Midden-Oosten." Met die boodschap op Twitter kondigde MMA-kampioen McGregor aan dat hij weer helemaal terug was en zich aan het klaarstomen is voor een nieuw gevecht. Einde carrière? Neen toch.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

'The Notorious' kan het immers niet laten om telkens weer een comeback te maken. Ditmaal dus tegen Pacquiao, een bokser die in zijn carrière in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels veroverde. Eerder bekampte McGregor ook al Floyd Mayweather.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

McGregor verloor dat 'Money Fight', maar volgens hem was Mayweather vooraf wel bang om tegen hem te vechten en heeft Pacquiao ook al schrik. De mentale oorlogsvoering is dus begonnen.