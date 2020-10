Conor McGregor is terug! De Ier staat in januari meteen voor een heerlijk gevecht

De supporters van de UFC hebben deze week goed nieuws gekregen, want de bekende Ier Conor McGregor is terug! McGregor staat voor een zware comeback, want in zijn eerste wedstrijd zal hij het opnemen tegen Dustin Poirier.

Conor McGregor is terug! De Ier ging in juli voor de derde keer in zijn carrière met pensioen, maar hij maakt dus ook voor de derde keer een comeback. Zijn eerste wedstrijd zal er meteen eentje op een hoog niveau worden, want hij neemt het op tegen Dustien Poirier.

Poirier is geen onbekende in de MMA-wereld. De 31-jarige Amerikaan kan namelijk indrukwekkende statistieken voorleggen. Zo was hij al goed voor 26 overwinningen en 6 nederlagen. Zijn vorig duel was een heerlijke wedstrijd tegen Dan Hooker en Poirier kon deze wedstrijd winnend afsluiten.

In het verleden hebben Poirier en McGregor al eens tegen elkaar gevochten. In 2014 stonden ze tegenover elkaar, maar toen was de wedstrijd al na één ronde gedaan; McGregor haalde het na een TKO. Kan Poirier revanche nemen? Afspraak in januari.