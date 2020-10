Na eerder nieuw record op 400m stelt Dumont ook op ander nummer haar eigen Belgisch record scherper

Valentine Dumont is op recordjacht. De 20-jarige zwemster die bij de jeugd al mooie dingen liet zien is goed op dreef. Dat bleek ook op de International Swimming League in Boedapest. Aan haar optreden daar heeft ze twee nieuwe Belgische records overgehouden.

Records die eigenlijk in haar handen waren. Eerst stelde ze op de 400m in klein bad haar eigen Belgische record scherper. Dat heeft ze inmiddels ook nog eens netjes herhaald op de 200m vrije slag. Op dat nummer had ze al de beste Belgische tijd ooit gezwommen met 1:55.67. NOG HALVE SECONDE SNELLER OP 200M Daar deed ze nu nog ruim een halve seconde af: Dumont zwom in Boedapest 1:55.16. Die tijd zal niet rap door een landgenote van de tabellen gezwommen worden. De zwemster uit Namen geniet nog weinig bekendheid omdat ze internationaal nog alles te bewijzen heeft, maar op nationaal niveau staat dit talent er wel al. Prestaties zoals die uit de voorbije dagen doen alvast dromen. Valentine Dumont is in elk geval goed op weg om de Olympische Spelen in Tokio te halen.