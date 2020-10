Jon Jones niet tevreden met nieuwe nummer één in algemene UFC-ranking

Het voorbije weekend kwam Khabib Nurmagomedov met verrassend nieuws naar buiten. De Rus gaat namelijk met pensioen en stopt dus met UFC. Door zijn overwinning dit weekend is hij wel de algemene nummer één op de UFC-ranking, maar daar is niet iedereen even gelukkig mee.

Khabib Nurmagomedov heeft het voorbije weekend zijn laatste gevecht gehad in de UFC. De Rus stopt er mee, omdat hij niet meer kan vechten zonder zijn vader. De vader van Khabib is enkele maanden geleden overleden.



Door zijn laatste overwinning werd hij wel de nieuwe nummer één op de algemene UFC-ranking, maar Jon Jones, de vorige nummer één, kon daar niet mee lachen. Op Twitter had hij de duidelijke woorden "This is number one bullshit".