Mooi sportjaar voor Los Angeles: LA Dodgers hebben het Amerikaans baseballkampioenschap gewonnen

Ondanks het coronavirus is het toch een mooi sportjaar geworden voor Los Angeles. Na de NBA-titel van de LA Lakers zijn de LA Dodgers er nu ook in geslaagd om het Amerikaans baseballkampioenschap te winnen.

Sterke prestatie van de LA Dodgers. Ze hebben namelijk het Amerikaans baseballkampioenschap gewonnen. Volgens Sporza haalden ze het in de finale met 4-2 van de Tampa Bay Rays. Het was al van 1988 geleden dat de Dodgers nog eens de titel konden winnen.

Zo is het, ondanks het coronavirus, toch een mooi jaar voor Los Angeles. Naast deze overwinning van de La Dodgers in het baseball konden de LA Lakers enkele weken geleden namelijk de NBA-titel binnenhalen in het basketbal.