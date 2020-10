🎥 Afscheid in stijl: Khabib won laatste kamp met overmacht, maar bespaarde opponent gebroken arm

Het is nog één keer Khabib-time geweest in de UFC. Zijn laatste kamp dateert al van enkele dagen geleden, maar het is de moeite om nog eens stil te staan met de manier waarop hij die afsloot. Hij bespaarde tegenstander Justin Gaethje een gebroken arm.

De kamp in het Flash Forum in Abu Dhabi ging door achter gesloten deuren, maar er was wel een select gezelschap genodigden aanwezig van beide vechters. De Amerikaan Gaethje had zijn ouders laten overvliegen. In de tweede ronde van UFC 254 liet Khabib nog eens zien waarom hij de voorbije jaren de beste bij de lichtgewichten is.

Khabib had Gaethje vast in een armklem, één van de specialiteiten van het huis. Om zijn tegenstander niet voor de ogen van zijn ouders met een gebroken arm op te zadelen, maakte Khabib nog de switch naar de 'triangle choke', de driehoeksbeweging.

Khabib Nurmagomedov put Justin Gaethje to sleep with his triangle choke. 😳



(🎥: @espnmma) pic.twitter.com/5b9BxYyhsj — theScore (@theScore) October 24, 2020

Met die driehoeksmethode kun je iemand even het bewustzijn laten verliezen. Zo pakte Khabib de winst zonder de andere man in de ring al te erg te bezeren. Voor 'The Eagle' was het zijn laatste kamp. Zijn vader overleed aan coronavirus en zonder hem aan zijn zijde wilde Nurmagomedov zijn carrière niet verderzetten.