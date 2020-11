Japanse organisatie bereidt zich nog steeds voor op Olympische Spelen zonder vaccin: "Het is een opluchting, maar het is er nog niet"

Het begint er beter en beter uit te zien voor de Olympische Spelen. Er is een vaccin in de maak, maar bij de Japanse organisatie houden ze nog steeds rekening met een sportevenement zonder vaccin.

In 2021 staat in Tokio de Olympische Spelen op het programma. Normaal stond het grootste sportevenement ter wereld dit jaar op het programma, maar het coronavirus strooide roet in het eten. Er ligt echter wel een plan klaar voor volgend jaar.

De laatste dagen kwam er hoopgevend nieuws over een vaccin, maar bij de organisatie blijven ze ook rekening houden met de Olympische Spelen zonder vaccin. "We zijn optimistisch en het is een opluchting, maar er is nog geen vaccin. We blijven focussen op de maatregelen zoals afstand houden en de coronatests", staat te lezen bij Sporza.