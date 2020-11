Valentine Dumont blijft het uitstekend doen: nieuw Belgisch record op de 400 meter vrije slag kortebaan (25m)

Valentine Dumont heeft opnieuw een Belgisch record te pakken. Op de 400 meter vrije slag kortebaan (25m) deed ze beter dan haar vorig record op 18 oktober. Het nieuwe record is 4:00.05.

Knappe prestatie van Valentine Dumont. Onze 20-jarige landgenote heeft volgens Sporza op de International Swimming League in Boedapest een nieuw Belgisch record gezwommen op de 400 meter vrije slag kortebaan (25m).

