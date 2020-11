🎥 Fabelachtig shot van Spaanse golfer gaat de wereld rond

Wat een fabelachtige slag van Jon Rahm. De Spaanse golfer was aan het trainen voor de Masters, maar hij heeft misschien wel het beste shot ooit op zijn naam gezet. Via het water sloeg hij een hole-in-on. Hieronder kan u de beelden bekijken.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP