IOC wil gewichtheffen degraderen tot niet-olympische sport

De kans bestaat dat gewichtheffen in 2024 niet meer op de kalender van de Olympische Spelen staat, dat maakte IOC-voorzitter Thomas Bach bekend.

Volgens het IOC doet de internationale gewichtheffederatie te weinig in de strijd tegen doping. Bach bekeek samen met anderen de progressie die de sport maakte en vindt dat niet genoeg.

In de sport is een WADA-onderzoek aan de gang over het gebruik ban doping en de naleving van de antidopingwetgeving. Eerder dit jaar werd er bij de IWF (Internationale Weightlifting Federation) een nieuwe voorzitter aangewezen omdat de vorige te verbrand was, maar ook die nieuwe werd in het WADA-rapport genoemd.

Als de sport geen vergevorde maatregelen kan nemen dreigt Bach met de uitsluiting op de Spelen van 2024 in Parijs.