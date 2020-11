Seppe Smits geopereerd en wacht nu lange revalidatie van bijna een jaar

Van de heerlijke kunstjes waar Seppe Smits anders mee uitpakt gaan we nu een hele tijd niet kunnen genieten. De snowboarder moest na een val onder het mes. Die operatie is goed verlopen, dat is het positieve nieuws. Er wacht hem nu wel een revalidatie van liefst negen maanden.

Bij een val had Smits zijn linker scheenbeen ter hoogte van het kniegewricht gebroken. Hij werd vanuit Oostenrijk, waar het Belgische snowboardteam het seizoen voorbereidt, overgebracht naar ons eigen land en werd woensdag door professor Bellemans geopereerd. Die operatie verliep gelukkig vlekkeloos. Dat betekent echter niet dat Smits snel weer met zijn snowboard richting de bergen kan trekken. Hij zal dus bijna een jaar aan de kant staan. "Ik ga er alles aan doen om zo sterk mogelijk terug te komen", laat Smits alvast weten.