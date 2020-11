Regen zorgt voor problemen op de Masters: nog niet iedereen kon de eerste ronde afwerken

In Augusta staan de Masters in het golf op het programma. Voorlopig is het weer echter een spelbreker, want de eerste ronde is nog niet door iedereen afgewerkt. Wie zich wel al kon tonen, was Tiger Woods.

Voorlopig zijn de Masters volop bezig in Augusta, maar het weer strooit voorlopig roet in het eten. Door de regen is de eerste ronde namelijk nog niet volledig afgewerkt. Normaal gezien wordt de eerste ronde vandaag afgewerkt. Wie het wel uitstekend doet, is Tiger Woods. Volgens Sporza deed hij even goed dan zijn beste eerste ronde ooit op de Masters. Woods staat voorlopig op de vijfde plaats in het klassement van het toernooi.