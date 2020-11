Welke belangrijke wedstrijden staan er dit weekend op het programma in de UFC? Een overzicht

Er wordt dit weekend opnieuw een "UFC Fight Night" georganiseerd. Het Main Event wordt een spannend gevecht tussen Paul Felder en Rafael dos Anjos. Ook Abdul Razak Alhassan en Kalinn Williams nemen het tegen elkaar op.

Met Paul Felder en Rafael dos Anjos staan twee sterke vechters tegenover elkaar in de UFC dit weekend. Ze vechten in de Lightweight en ze kunnen aardige statistieken voorleggen. Zo won Felder al 17 keer en verloor hij nog maar 5 keer. Dos Anjos gaat al zeer lang mee in de UFC en won al 29 wedstrijden. De 36-jarige Braziliaan verloor voorlopig 13 keer.

Ook het Co-Main Event belooft voor spektakel te zorgen, want het zijn twee vechters die nog niet veel wedstrijden hebben gespeeld, maar het wel gewoon zijn van te winnen. Zo verloor Abdul Razak Alhassan nog maar twee keer (10 wedstrijden gewonnen) en Kalinn Williams verloor nog maar één keer (10 wedstrijden gewonnen).