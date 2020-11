🎥 Dustin Johnson verovert de Masters met historisch record, anticlimax voor Tiger Woods

Geschiedenis schrijven op de prestigieuze Masters: dat is ook waar Dustin Johnson van droomde als opkomende golfspeler en in zijn geval is het werkelijkheid geworden. De nummer één van de wereld won niet enkel de Masters, hij deed dat ook met een record.

Na de laatste ronde kwam Johnson aan een eindscore van 268. Dat is liefst twintig onder par en een absoluut record. Het vorige stond op naam van Woods en Spieth, de op de Masters al eens achttien onder par sloegen. Johnson deed dus nog beter.

Aan het einde van de Masters had Johnson een voorsprong van vijf slagen op Cameron Smith en Im Sungjae. Het is de tweede majorzage voor Johnson, nadat hij in 2016 ook al de US Open won. Niet lang geleden liep de topspeler nog het coronavirus op, maar hij geraakte dus wel op tijd hersteld om dit nieuwe hoogtepunt in zijn carrière te verwezenlijken.

Here’s a supercut of Tiger Woods’ 10 on the par-3 12th today. https://t.co/OaZFTSdOiE pic.twitter.com/Ezk92HHBid — dhm (@dhm) November 15, 2020

Een andere grote naam die het veel minder goed verging was Tiger Woods. Op de twaalfde hole had de Amerikaan liefst tien slagen nodig. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een voormalig nummer één van de wereld een hole afwerkte met zeven slagen boven par. Woods joeg dan ook drie ballen het water in.