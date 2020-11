Indrukwekkend! Amerikaanse zwemmer heeft wereldrecord beet op 100 meter wisselslag en gaat onder de 50(!) seconden

Caeleb Dressel heeft een straffe prestatie geleverd op de 100 meter wisselslag. Op het toernooi in Boedapest kon hij namelijk een nieuw wereldrecord vestigen. Hij zwom de 100 meter in de halve finale in 49,88 seconden.

Zo is Caeleb Dressel de eerste zwemmer die erin slaagt om op de 100 meter wisselslag onder de 50 seconden te gaan. Het vorige wereldrecord stond op naam van Vladimir Morozov. De Rus zwom enkele jaren geleden de 100 meter wisselslag in 50.26 seconden.