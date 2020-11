Knappe prestatie! Jorre Verstraeten haalt bronzen medaille op EK Judo

Uitstekende prestatie van Jorre Verstraeten op het EK Judo. Hij heeft de bronzen medaille behaald. Hij verloor zijn kwartfinale, maar via een herkansing kwam hij toch nog in de wedstrijd voor de derde plaats terecht.

Jorre Verstraeten heeft in de gewichtsklasse -60kg de bronzen medaille gehaald op het EK Judo. Volgens Sporza versloeg Verstraeten in de strijd om de derde plaats de Bulgaar Gertsjev. Onze landgenoot pakte uit met een ippon.

Toch zag het er even niet goed uit voor Verstraeten, want in zijn kwartfinale verloor hij van de Rus Aboeladze. Zijn herkansing kon hij wel winnen van de Italiaan Pantano en daardoor mocht hij het dus voor de bronzen medaille opnemen tegen Gertsjev.