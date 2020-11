Luca Brecel heeft niet kunnen verrassen tegen de nummer één van de wereld

Luca Brecel is er niet in geslaagd om te stunten tegen Judd Trump op de Northern Ireland Open snooker. Een afstraffing werd het echter niet, want na een verdienstelijke wedstrijd van onze landgenoot haalde Trump het met 4-3.

Luca Brecel heeft een sterke wedstrijd gespeeld tegen Judd Trump. Zo leek onze landgenoot zelfs even aanspraak te kunnen maken op de overwinning, want hij stond op een gegeven moment 3-2 voor tegen de nummer één van de wereld. Trump kwam echter nog terug op gelijke hoogte en ook het beslissende frame ging naar Judd Trump. Een 4-3 nederlaag dus voor Luca Brecel, maar hij kan met opgeheven hoofd naar huis vertrekken. Trump heeft zich zo geplaatst voor de kwartfinales van de Northern Ireland Open snooker.