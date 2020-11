Comeback van Conor McGregor nu ook officieel: Amerikaanse tegenstander krijgt kans op revanche in januari

Al iets om naar uit te kijken in 2021: Conor McGregor waagt zich wel degelijk opnieuw aan een UFC-gevecht. McGregor had eind september al een nieuwe comeback aangekondigd, maar nu is het ook officieel. De kamp tegen Dustin Poirier komt er.

Conor McGregor zette al drie keer een punt achter zijn carrière, maar evenveel keer kondigde hij nadien zijn afscheid aan. De Ierse kooivechter krijgt er maar niet genoeg van. "Ik ben erg dankbaar dat ik op het punt sta terug te keren en te kunnen doen waar ik van hou", zegt McGregor. 23 JANUARI IS D-DAY "Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die Dustin Poirier mij zal bieden", klinkt het nog. De Amerikaan bekampte McGregor in 2014 al eens. Poirier ging toen knock-out in de eerste ronde. Kans op revanche dus. Die komt er op 23 januari. Er zal heus wel wat animo gemaakt worden rond die kamp en ook het decor moet de moeite zijn. Het gevecht zou plaatsvinden in Abu Dhabi.