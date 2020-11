🎥 O'Sullivan plaatst zich voor finale na ongelooflijke comeback

In de eerste halve finale nam Ali Carter het op tegen Ronnie O'Sullivan. Na een moeizame tactische start kon Carter zich halverwege de sessie op voorsprong hijsen met een 3-1 stand, al haalde O'Sullivan in frame 2 wel een break van 100.

Maar vanaf dat moment schakelde O'Sullivan op indrukwekkende wijze een versnelling hoger. Hij liet geen spaander meer heel van Carter en won alle opeenvolgende frames om met 3-6 te winnen. Carter kon geen century scoren, O'Sullivan deed dat tweemaal.

