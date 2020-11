Dan toch geen 4e medaille voor België op EK Judo

Toma Nikiforov is er niet in geslaagd om zich naar een medaille te knokken op het EK Judo. De vierde Belgische medaillehoop liet zich in de eerste ronde verrassen door een Let.

Eerder veroverden Matthias Casse, Jorre Verstraeten en Charline Van Snick een zilveren medaille op het EK Judo in Praag. Zaterdag was het de beurt aan Nikiforov en Berger. Nikiforov werd in 2018 Europees kampioen en in 2017 veroverde hij zilver op het WK dus het was niet ondenkbaar dat hij ook op dit EK een medaille zou veroveren. Maar in de eerste ronde tegen de Let Borodavko liet Nikiforov zich verrassen/ Borodavko won in het verleden al medailles op een EK judo maar zijn laatste bronzen medaille dateerde al van 2013. Toch lag het niveau tijdens de kamp dicht bij elkaar. Uiteindelijk moest een golden score de beslissing brengen. Daar pakte Borodavko een ippon waardoor Nikiforov uitgeschakeld is. Sophie Berger Berger moest tegen de Française Madeleine Malonga, nummer twee van de wereld en huidig wereldkampioene. Na 2,5 minuten zat haar EK erop na haar derde bestraffing. Resultaat: 3 medailles De Belgische selectie mag blij zijn met drie medailles op het EK. In 2003 werden er 4 medailles veroverd maar dat zat er dit jaar niet in. Drie medailles veroveren is geleden van 2015.