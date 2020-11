Nieuwe zwemsensatie: Dressel verpulvert twee wereldrecords op dezelfde dag in Boedapest

Caeleb Dressel is de nieuwe Amerikaanse zwemsensatie. De 24-jarige beer uit Florida brak zaterdag twee wereldrecords op dezelfde dag.

Zaterdag stond de Internatnioal Swimming League op het programma in Boedapest, alle wedstrijden vonden in een klein bad van 25m plaats.

Op de 100m vlinderslag verbrak Dressel het eerste wereldrecord van de dag. Met 47,48 is hij de eerste ooit die onder de 48 seconden duikt. Het vorige wereldrecord stond op naam van Chad Leclos.

Even later was het raak op de 50m vrije slag. Dat record was in eigen handen maar hij zette het nog eens acht honderdsten scherper.

⚡️⚡️ another new record for @caelebdressel (20.16) during 50m freestyle he is just unstoppable ! #ISwimLeagueS02 #Budapest2020 — International Swimming League (@iswimleague) November 21, 2020

Dressel is al wel een olymische kampioen. Vier jaar geleden won hij twee gouden medailles op de Spelen in Rio, al won hij die medailles met Team USA en niet individueel.