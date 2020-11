Slechts brons voor titelverdediger Casse, maar er zijn verzachtende omstandigheden: "Ik kon hier alleen maar verliezen"

Geen goud, maar wel brons voor Matthias Casse. Je Europese titel moeten afstaan doet altijd pijn, maar dit keer zijn er wel verzachtende omstandigheden in te roepen voor de Belgische topjudoka.

Negen maanden zat Casse zonder wedstrijden en stages. Daarenboven liep de 23-jarige vice-wereldkampioen ook nog eens een scheurtje op vorige maand. Toch haalde hij probleemloos de halve finales, waar hij wel zijn meerdere moest erkennen in de Georgiër Grigalashvilli, die ook de eindoverwinning pakte.

Casse reageerde dan ook niet al te ontgoocheld: "Je moet alles in perspectief bekijken. Ik heb negen maanden niet gevochten en heb een blessure gehad. Als titelverdediger en nummer één van de wereld kon ik hier alleen maar verliezen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Pittig Belgisch onderonsje

Gelukkig wist hij wel nog het brons in de wacht te slepen na een Belgisch onderonsje tegen Chouchi, al was de kamp verre van een makkie. "We kennen elkaar zo goed dat ik wist dat het moeilijk zou worden om openingen te vinden."

"Op het einde van de kamp was ik helemaal versleten, ik kon niet meer. Daarom nam ik iets meer riico en na mijn beslissende beweging kon ik alleen nog maar op mijn rug gaan liggen."