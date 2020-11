Ook op het EK muurklimmen heeft België een medaille te pakken: Chloé Caulier goed voor zilver

Vorige week was ons land al succesvol op het EK Judo en ook deze week heeft ons land al een medaille gepakt op een Europees kampioenschap. Chloé Caulier heeft namelijk zilver gepakt in de bouldercompetitie op het EK Muurklimmen.

Knappe prestatie van Chloé Caulier op het EK muurklimmen. Onze landgenote heeft volgens Sporza de zilveren medaille veroverd in de bouldercompetitie. Het is haar eerste medaille op een Europees kampioenschap.

Viktoria Mesjkova was uiteindelijk de sterkste, want de Russin had op het einde één poging minder nodig dan Caulier. Stasa Gejo, een Servische, moet tevreden zijn met de bronzen medaille.