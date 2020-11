Het is nu ook echt officieel: Conor McGregor maakt comeback in de UFC en komt in januari in actie

Conor McGregor is terug! De bekende Ier zal in januari zijn comeback maken in de UFC. Het is meteen een mooi duel voor McGregor, want hij neemt het op tegen de Amerikaan Dustin Poirier. Ook in het verleden stonden ze al tegenover elkaar en toen trok McGregor aan het langste eind.

18 januari 2020: dat was de laatste keer dat Conor McGregor in actie is gekomen in de UFC. 23 januari 2021, iets meer dan een jaar later, maakt de Ier zijn comeback. Hij zal dan vechten tegen de Amerikaan Dustin Poirier.

Ze kennen elkaar goed, want in 2014 hebben ze al eens tegen elkaar gespeeld. Toen haalde McGregor het. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, want McGregor zit in aijn carrière aan 22 overwinningen en 4 nederlagen, terwijl Poirier 26 overwinningen heeft en 6 nederlagen.