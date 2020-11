Spannend duel in de UFC komend weekend: fenomeen uit de heavyweight komt in actie

In de UFC staat er een spannend duel op het programma komend weekend. Curtis Blaydes zal het opnemen tegen Derrick Lewis. Blaydes staat op de derde plaats in de ranking en Lewis is op de vijfde plaats terug te vinden.

Het is een duel om naar uit te kijken voor de fans van de UFC. Curtis Blaydes is namelijk een enorm talent en is de favoriet voor de wedstrijd tegen Lewis, maar Lewis zou wel eens kunnen verrassen. "The Black Beast", zoals hij zichzelf noemt, zorgt in al zijn wedstrijden voor spektakel. Toch zal het moeilijk worden voor Lewis om de 29-jarige Blaydes te kloppen. De nummer drie op de ranking van heavyweight heeft 14 overwinningen en slechts 2 nederlagen. Lewis zit voorlopig aan 24 overwinningen en 7 nederlagen.