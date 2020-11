Brecel moet tweede keer voorbij Chinees om zich te plaatsen voor 1/16e finale

In Milton Keynes wordt met het UK Championship het laatste rankingtoernooi snooker van het jaar gespeeld. Ook Luca Brecel is van de partij. De beste Belg moet zaterdag zijn wedstrijd in de tweede ronde afwerken.

Eerder deze week ging Brecel eenvoudig winnen van Lei Peifan, een jonge Chinees van 17 jaar. Brecel scoorde twee centuries en won met 6-2. Zijn tegenstander zaterdag is opnieuw van Chinese origine. Xiao Guodong staat een plaatsje boven Brecel op de wereldranking. Guodong maakte in zijn eerste ronde korte metten met Brandon Sargeant. Het werd 6-1 voor Guodong maar hij kon geen hogere break voorleggen dan 77. Als Brecel wint, neemt hij het in de derde ronde hoogstwaarschijnlijk op tegen Ding Junhui, de titelverdediger van het UK Championship. Ding was bovendien in 2016 de eerste Aziatische speler ooit die het tot in de finale schopte van het WK.