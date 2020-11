Zondagochtend is het zover: de (eenmalige?) terugkeer van Mike Tyson in de boksring

Wat wordt het zondagochtend? Een titanengevecht in de ring of een traag gevecht tussen de twee oude mannen MIke Tyson en Roy Jones Jr.

Beide heren zijn de 50 gepasseerd en nemen de handschoenen op in een exhibitiewedstrijd in het Staples Center (LA). Tyson was in zijn glorietijd meermaals wereldkampioen bij de zwaargewichten maar kreeg het daarna moeilijk op persoonlijk vlak met allerlei schandalen.

Roy Jones Jr. werd wereldkampioen in maar liefst vier verschillende gewichtsklassen maar heeft nooit de status en het allure van Tyson kunnen bereiken.

Ze zullen allebei met zachtere handschoenen vechten en de scheidsrechter zal de wedstrijd sneller dan normaal stopzetten bij een verwonding. Er zal ook geen echte winnaar worden aangeduid (als er niemand echt KO gaat).

Beide heren zullen na het gevecht wel zo'n 10 à 20 miljoen euro kunnen bijschrijven op de rekening, niet slecht verdiend.

