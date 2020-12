Binnen twee weken nieuw topevenement in de UFC: één titelgevecht en ook Tony Ferguson komt in actie

In de nacht van 12 op 13 december staat er opnieuw een topevenement op het programma in de UFC. In de flyweight is er een titelgevecht tussen Deiveson Figuereido en Brandon Moreno. In de lightweight komt de bekende Tony Ferguson dan weer in actie.

Tony Ferguson komt binnen twee weken opnieuw in actie. Het is de eerste keer dat hij terug in het octagon zal staan na zijn nederlaag in het vorige kamp in mei tegen Justin Gaethje. Daardoor kreeg Ferguson geen titelgevecht tegen Khabib Nurmagomedov. Hij heeft dus iets goed te maken en hij hoopt het te doen tegen Charles Oliveira. Ferguson, in zijn carrière al goed voor 26 overwinningen 4 nederlagen, is favoriet tegen Oliveira. De Braziliaan zit aan 29 overwinningen en 8 nederlagen. Titelgevecht flyweight In de flyweight komt titelverdediger Deiveson Figuereido opnieuw in actie. Hij verloor nog maar één keer in zijn carrière, terwijl hij al 20 keer kon winnen. Figuereido kwam op 22 november nog in actie, maar dan kon hij zijn titel al verlengen na enkele minuten dankzij een submission in de eerste ronde. De uitdager op 13 december is Brandon Moreno, een Mexicaan met 18 overwinningen en 5 nederlagen.