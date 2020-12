Louis Croenen zwemt Belgisch record en wist zo besttijd van op Olympische Spelen 2012 uit

Louis Croenen heeft nogmaals zijn status als één van 's lands beste zwemmers bevestigd. Hij heeft een Belgisch record te pakken op de 100m vlinderslag. Het vorige record werd gevestigd op de Olympische Spelen, hét evenement voor elke zwemmer.

Het was François Heersbrandt die met een tijd van 52.22 op de Olympische Spelen van 2012 naar het nationaal record zwom. Die tijd bleef dus acht jaar op de tabellen staan, tot Croenen er komaf mee maakte. Dat gebeurde op de Rotterdam Qualification Meet.

Croenen zette in Rotterdam een tijd neer van 52.10 en was daarmee dus twaalf honderdsten van een seconde sneller dan de vorige besttijd. In augustus van dit jaar had hij nog een persoonlijk record gerealiseerd met 52.59. Daar ging Croenen nu dus nog een stuk onder.