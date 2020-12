Er staat ook een Belg in de finale van het UK Championship, al is het wel als scheidsrechter

Luca Brecel maakt al enkele jaren een naam voor zichzelf in het snooker maar de Belg Olivier Marteel is al langer echte top in het snooker. Marteel is een scheidsrechter die zondag de finale van het UK Championship in goede banen leidt.

De finale in Milton Keynes wordt gespeeld door Judd Trump (WS-1) en Neil Robertson (WS-3). Een absolute droomfinale aangezien beide spelers op heel hoog niveau spelen momenteel. Vooral Trump, die na zijn overwinning in de Northern Ireland Open vorige week nu voor de tweede keer in zijn carrière het UK Championship kan winnen. Alles onder het goedkeurend oog van Olivier Marteel. Al is scheidsrechter zijn in het snooker maar een bijverdienste voor hem want Marteel is verpleegkundige in het AZ-West in Veurne. Normaal gezien zou hij ook op het WK wedstrijden in goede banen leiden maar omdat dat toernooi werd verplaatst, moest Marteel verstek laten gaan.