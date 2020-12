Discussie in Engeland: Welke unieke prestatie is de moeilijkste? 147, hole-in-one of ninedarter?

In Engeland zijn snooker en darts heel populaire sporten. Al moet Engeland al wel van 2018 wachten op een nieuwe wereldkampioen darts, hebben ze met Phil Taylor wel de absolute recordhouder in hun rangen. In het snooker gaan de toernooizeges ook steevast naar de Engelsen.

Deze week wordt in Milton Keynes de Scottish Open gespeeld in het snooker. Een kijkersvraag tussen twee frames door zorgde voor een leuke discussie: Wat is het moeilijkste. Een ninedarter in het darts, een 147 in het snooker of een hole-in-one in het golf?

Ninedarter

In het darts start je met een score van 501 en je moet punten scoren om op 0 terecht te komen. De snelste manier om dat te doen is met 9 pijltjes, namelijk met de eerste 6 pijltjes 3x20 zodar er nog 141 overblijft. Vervolgens moet de darter uitspelen door met het laatste pijltje een dubbele score te noteren. In totaal zijn er zelfs 18 mogelijkheden om een ninedarter te gooien.

147

In het snooker zijn er 15 rode ballen die allemaal 1 punt waard zijn. Als je een rode bal gepot hebt, mag je een gekleurde bal spelen. Er is telkens één bal die 2, 3, 4, 5, 6 of 7 punten oplevert. Als alle rode ballen weggespeeld zijn, moeten de gekleurde ballen gepot worden. Het maximale dat iemand in één beurt kan halen is een 147. Namelijk door na elke rode bal de zwarte te potten die overeenkomt met 7 punten. Vervolgens worden dan alle gekleurde ballen gepot en eindigt de snookerspeler met een score van 147.

Hole-in-one

De meest gekende van de drie termen is uiteraard de Hole-in-one in het golf. Wanneer een golfspeler in één slag vanaf de afslagplaats het balletje meteen in de hole slaat.

Mening van de snookerspelers

In de studio van Eurosport werd de vraag meteen doorgespeeld aan snookerspelers Judd Trump en Mark Selby. Ze waren er allebei van overtuigd dat de 147 in hun discipline de moeilijkste is. "Met alle respect voor golfers maar ik heb amateurs, met een gelukje, ook al een hole-in-one weten slaan", klinkt het bij beide heren.

Dan gaat het nog tussen de 147 en de ninedarter en ook daar bestaat geen twijfel over. "Bij een ninedarter moet je 9 pijltjes perfect plaatsen. Bij een 147 moet je 36 opeenvolgende ballen nagenoeg perfect potten", klinkt het. "Er komt bij een 147 wel soms wat geluk kijken, maar het vergt veel meer concentratie en precisie."