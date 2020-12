O'Sullivan knokt zich naar finale na 4-1 achterstand

O'Sullivan begon het coronajaar goed met een wereldtitel maar daarna ging het wat minder met de vorm van de Brit. Hij stond in de Scottish Open dan wel in de halve finale, maar zijn niveau was ook niet altijd even goed.

Tegen de Chinees Li Hang begon The Rocket ook niet denderend. Pas bij een 2-0 achterstand kon hij een frame binnenhalen met een mooie break van 123. Hang loopt zelfs nog verder uit tot 4-1 en kan zijn finaleplaats al ruiken aangezien er tot 6 gespeeld moest worden.

Maar dan komt O'Sullivan er toch nog door. Hij gunt Hang, het nummer 31 ter wereld, geen frame meer en stoomt door naar een 4-6 overwinning. Achteraf zagen we een zichtbaar gefrustreerde O'Sullivan die zijn finaleplaats niet verdiend vond vanwege zijn slechte niveau.

You won't see too many better century breaks than this 💯@ronnieo147's 127 clearance in full... from the perfect angle 🙌



