Mark Selby neemt het op tegen Ronnie O'Sullivan in finale Scottish Open

Nadat Ronnie O'Sullivan zich met een indrukwekkende comeback geplaatst had voor de finale van de Scottish Open, heeft ook Mark Selby zijn halve finale van zaterdagavond gewonnen

Selby had niet zo veel problemen met zijn tegenstander Jones die pas op plaats 80 staat op de wereldranking. Selby speelte indrukwekkend en haalde 3 frames op rij een centurybreak. In een mum van tijd stond het 5-0 voor Selby. Het volgende frame vas voor Jones maar meer dan één frame was niet haalbaar tegen Selby.

Selby won vorig jaar de Scottish Open en wil zijn titel maar al te graag verlengen. Voor O'Sullivan is het 20 jaar geleden dat hij nog kon winnen in Schotland. De finale start om 14u op zondagmiddag.