Nummer twee van de wereld ligt er meteen uit in eerste ronde World Grand Prix

In het snooker wordt deze week de World Grand Prix gespeeld. Maandag stonden er slechts 4 wedstrijden op het programma maar daar werd meteen een verrassing genoteerd.

Want nummer twee van de wereld Neil Robertson moest het onderspit delven tegen Robert Milkins, het nummer 42. Twee weken geleden won Robertson nog het UK Championship door 's werelds nummer 1 Neil Robertson te verslagen maar nu is de eerste ronde zijn eindhalte.

Milkins ligt Robertson niet echt want de Australiër verloor eerder tweemaal in de eerste ronde van het WK van hem. In het eerste frame maandag scoorde Robertson een break van 60 punten maar Milkins ging erover met 70.

Daarna liep Milkins uit tot een dubbele voorsprong dankzij de enige century van de wedstrijd (116). Robertson won de twee daaropvolgende frames en kwam langszij maar daarna was het opnieuw Milkins die er twee kon binnenhalen en kon winnen met 2-4.