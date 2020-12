Na besmetting van haar vriend heeft ook Nina Derwael zelf het coronavirus opgelopen

De vrees is waarheid geworden: topturnster Nina Derwael heeft Covid-19. Derwael heeft een positieve test afgeleverd, zo meldt Gymfed. Ook in oktober liet Derwael zich reeds testen. Toen was de uitslag van de test telkens negatief.

De testen die Derwael onderging, kwamen er omdat haar vriend Siemen Voet het coronavirus had opgelopen. Voet is voetballer bij eersteklasser KV Mechelen. Een paar maanden geleden testte de centrale verdediger een eerste keer positief. Daarop trok ook Nina Derwael zich terug om de andere gymnastes niet te besmetten en liet ze zich zelf testen. Na twee negatieve testen kon Derwael snel haar training hervatten. Inmiddels heeft Voet een tweede keer Covid-19 en ditmaal is dus ook Derwael besmet met het virus. Nina Derwael test positief op Coronavirus. De medische staf neemt de nodige maatregelen om de andere atleten en entourage die hoog risicocontact hadden met Nina Derwael de afgelopen periode op te volgen. pic.twitter.com/VPdeA7gk33 — Gymfed (@gymfed) December 17, 2020 "De medische staf neemt de nodige maatregelen om de andere atleten en entourage die hoog risicocontact hadden met Nina Derwael de afgelopen periode op te volgen", laat Gymfed weten.