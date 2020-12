Nina Derwael is besmet met het coronavirus

Slecht nieuws voor Nina Derwael. Ze heeft namelijk positief getest op het coronavirus. De kans is uiteraard groot dat ze besmet is geraakt door haar vriend, want Siemen Voet, speler van KV Mechelen, had eerder al positief getest.

Nina Derwael heeft slecht nieuws gekregen. na de positieve coronabesmetting van haar vriend en KV Mechelen-verdediger Siemen Voet, is ook zij besmet geraakt met het coronavirus. Ze moet dan ook in quarantaine. Volgens Sporza moeten ook de collega-turnsters en coaches aan de Topsportschool in Gent getest worden, want ze zouden enkele dagen geleden nog samen getraind hebben met Nina Derwael.