Wat was het een verschrikkelijk jaar voor Nina Derwael

Voor Nina Derwael is 2020 een jaar om zéér snel te vergeten. Na alle eerdere problemen kwam er sinds enkele dagen geleden ook nog een coronabesmetting bij.

Nina Derwael had deze zomer in Tokio onze grootste kans op olympisch goud moeten zijn. Omwille van het coronavirus werd al snel duidelijk dat dit sportevent niet zou kunnen plaatsvinden. Een eerste opdoffer voor de 20-jarige Derwael.

Vier jaar werd er toegewerkt naar de zomer van 2020. Uitstel is geen afstel, maar het nieuws kwam hard aan. De oefening voor Tokio lag vast, maar dit zal nu ongetwijfeld herbekeken worden om te zien of er betere opties zijn. Met extra oefentijd zal ook de concurentie niet stilzitten.

Gedoe over de trainers

Gedurende het jaar passeerden er verschillende getuigenissen van (ex-)turnsters over mishandeling tijdens hun carrière. Er werden gedragscodes opgelegd en een interdisciplinair team opgericht. Het was een thema dat extra druk legde op Nina Derwael, die steeds achter haar coaches bleef staan.

Positieve coronatest

Alsof dit allemaal nog niet genoeg was, legde Nina Derwael enkele dagen geleden ook nog een positieve coronatest af. Het is al de derde keer dat Derwael in quarantaine moet.

