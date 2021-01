Vanaf 16 januari heel wat spektakel in de UFC: drie krakers op het programma in januari

De maand januari wordt een topmaand voor de liefhebbers van de UFC. Er staan namelijk drie krakers op het programma. Op 16 januari staan Holloway en Kattar tegenover elkaar en de woensdag en zaterdag die daarop volgen worden ook zeer interessant met onder meer Conor McGregor.

Vanaf 16 januari staat er een topweek op de menu in de UFC. Beginnen doen ze met Holloway tegen Kattar. Holloway is al enkele jaren een vaste waarde aan de top in de MMA met 21 overwinningen en 6 nederlagen, terwijl ook Kattar al indruk heeft gemaakt met 22 overwinningen en slechts 4 nederlagen.

Woensdag 20 januari wordt er dan weer een main event in de Welterweight afgewerkt. Michael Chiesa zal het opnemen tegen Neil Magny. Chiesa heeft 17 overwinningen en 4 nederlagen en Magny zit aan 24 overwinningen en 8 nederlagen.

Het orgelpunt van de week is misschien wel voor 24 januari. Dan maakt Conor McGregor zijn comeback. De bekende Ier zal een wedstijd spelen tegen Dustin Poirier. In het verleden stonden ze al eens tegenover elkaar en toen trok McGregor aan het langste eind.