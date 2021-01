Droom van titelverdediger spat snel uit mekaar: Matthias Casse vliegt er meteen uit op Masters

Matthias Casse was als nummer 1 van de wereld de grote Belgische hoop om de Masters judo een medaille te veroveren. Zeker nadat Charline Van Snick nipt naast eremetaal greep. Casse kwam zelfs niet in de buurt, hij verloor meteen zijn eerste kamp.

De Antwerpenaar stond in de categorie tot 81 kilogram tegenover de Zweed Robin Pacek. Die laatste is het nummer 25 van de wereld, Casse staat eerste op de rangschikking. Onze landgenoot was dus de grote favoriet, maar had het niet onder de markt.

Er moesten verlengingen aan te pas komen om een winnaar aan te duiden. Daarin liep het dan helemaal mis. Pacek sloeg een aanval van Casse af en counterde met een waza-ari. De Zweed gaat zo een ronde verder, voor Casse is het meteen over en uit.