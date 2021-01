Yan Bingtao zorgt voor verrassing en haalt het in finale Masters snooker van John Higgins

In de Masters snooker in Milton Keynes heeft Yan Bingtao kunnen verrassen. De 20-jarige Bingtao was in de finale namelijk met 10-8 te sterk voor John Higgins, die eerder op het toernooi dan weer Ronnie O'Sullivan kon uitschakelend.

John Higgins was na zijn overwinning tegen Ronnie O'Sullivan de grote favoriet om het te halen van de 20-jarige Yan Bingtao in de finale van de Masters snooker. Higgins begon ook sterk aan de finale en kwam op een 3-5 voorsprong. Yan Bingtao liet zich echter niet kennen en ging erop en erover. Uiteindelijk haalde Bingtao ook de zege en het toernooi binnen. Het werd 10-8. Het was zijn eerste finale op het toernooi en dus meteen ook zijn eerste eindwinst van de Masters.