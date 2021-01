Eerste topper van de week in UFC stelt niet teleur! Holloway maakt indruk en heeft straf record beet

Het voorbije weekend stond met Max Holloway tegen Calvin Kattar de eerste kraker van de week op het programma. Holloway maakte heel wat indruk en liet geen spaander heel van Kattar, die het wel tot het einde kon volhouden. De zege was dan ook uiteindelijk voor Holloway.

Met Max Holloway en Calvin Kattar stonden twee vechters tegenover elkaar die in het verleden al heel wat indruk hadden gemaakt in de Featherweight. Holloway was favoriet voor deze wedstrijd en hij stelde zeker niet teleur.

Slag na slag werd uitgedeeld en op het einde van de wedstrijd had Holloway een wel heel straf record beet. Zo heeft hij 744 'significant strikes' geprobeerd. Het vorige record was 515 'significant strikes', wat dus een duidelijk verschil is.

Holloway maakte dus indruk, maar ook Kattar was op een andere manier zeer indrukwekkend. Ondanks de sterke prestatie van Holloway dacht Kattar namelijk niet aan opgeven. Hij hield het dan ook vol tot het eindsignaal. De overwinning was uiteindelijk wel (terecht) voor Max Holloway.