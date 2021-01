Hammerin' Hank is niet meer: legendarische recordman Hank Aaron ondanks vaccin overleden op 86-jarige leeftijd

Sportliefhebbers die de jaren '50, '60 en '70 meemaakten, herinneren zich zeker Hammerin' Hank. Dat was natuurlijk zijn bijnaam. Zijn officiële naam is Hank Aaron. Hij was een ware legende in het baseball. Helaas is Aaron vandaag overleden.

Hank Aaron belandde in 1954 in de MLB bij de Milwaukee Braves. Later zou de club niet langer Milwaukee, maar Atlanta vertegenwoordigen. In elk geval: Aaron speelde er liefst twintig jaar aan een stuk en liet de ene na de andere homerun noteren. In totaal zou hij er in zijn carrière 755 slaan.

Dat was een nieuw record, dat hij dan ook nog eens afnamen van Babe Ruth, een andere legende. Het record van Aaron bleef dertig jaar op de tabellen staan. Barry Bonds slaagde er uiteindelijk in het te breken, al bleek later dat hij zijn neus niet ophaalde om spierversterkende middelen te gebruiken.

GEVACCINEERD

Aaron speelde de laatste twee jaar van zijn carrière voor de Milwaukee Brewers en wordt algemeen bij de vijf beste baseballspelers ooit beschouwd. Opvallend is dat hij één van de eersten in de VS is die het coronavaccin kreeg, dat van moderna. Het kon zijn leven helaas niet redden.