Conor McGregor sneuvelt in tweede ronde bij comeback

De UFC-wereld is erop vooruit gegaan sinds de laatste kamp van Conor McGregor. De Ier verloor bij zijn grote comeback tegen Dustin Poirier met een technische knock-out in de tweede ronde.

Het was de tweede keer al dat McGregor terugkwam nadat hij eerder gestopt was met UFC. In 2018 vechtte hij tegen Chabib Noermagomedov om zijn wereldtitel bij de lichtgewichten terug te veroveren. Na een pauze van 2 jaar ging hij tenonder tegen de regerende wereldkampioen.

Ook nu zal McGregor geen goede herinneringen aan zijn comenack overhouden. Zeven jaar na het eerste gevecht tussen Poirier en McGregor eindigde op een nachtmerrie voor de Ier.

Toen won McGregor met een technische KO in de eerste ronde, nu waren de rollen omgedraaid (al was het in ronde txee pas zover). Na enkele rake klappen op de kuit n een harde klap op de kin van de Ier, begon hij te wankelen. Enkele klappen later, lag McGregor op de grond en besliste de scheidsrechter om er een einde aan te maken.

De comeback van McGregor lijkt zo meteen in de kiem gesmoord. Poirier hoopt zich nu klaar te kunnen maken voor een gevecht om de wereldtitel tegen Noermagomedov.