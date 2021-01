Mahomes met Kansas City en Tom Brady met zijn nieuw team naar de SuperBowl

De twee teams die met mekaar de strijd aangaan in de SuperBowl zijn bekend. Het zijn Kansas City en Tampa Bay. Kansas City maakt dus kans op een tweede titel op rij, maar dan moet het wel voorbij de nieuwe ploeg van Tom Brady.

Die speelde jaren bij New England en is nu aan zijn eerste seizoen bezig bij Tampa Bay. Dat eindigde de competitie op een vijfde plek in de NFC, maar toont zich toch tot de beste ploeg van zijn Conference in de play-offs. Met name dankzij een geniaal moment van Brady vlak voor rust op het terrein van Green Bay. Tampa Bay opteerde verrassend niet voor een field goal, Brady zette met een verre pass Miller op weg naar een touchdown.

GREEN BAY ZET ACHTERSTAND NET NIET RECHT

Zo stond Tampa Bay aan de rust 10-21 voor en na een onderschepping en de derde touchdownpass van Brady werd het in de tweede helft al snel 10-28. Match gespeeld? Niet zo snel, want aan de andere zijde waren er liefst drie onderscheppingen. Green Bay speelde offensief een goed derde kwart, maar trok die lijn niet door in het vierde kwart. Zo strandde het op 26-31.

Het wordt dus Tom Brady tegen Patrick Mahomes in de 55ste SuperBowl. De quarterback zag hoe zijn Kansas City Chiefs 0-9 achter kwamen tegen de Buffalo Bills. Vervolgens namen Mahomes en zijn ploegmaats de touwtjes in handen en namen ze nog vlot afstand van hun tegenstanders. Kansas City plaatste zich met 38-24 voor de SuperBowl. Die gaat overigens door in het stadion van... Tampa Bay, dat dus eigenlijk thuis zal spelen.