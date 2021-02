Bart Swings zet op 5.000 meter snelste tijd ooit neer

Op de wereldbekermanche in het Nederlandse Herenveen heeft Bart Swings op de 5.000 meter de zevende tijd van alle deelnemers gereden.

Bart Swings werd in Herenveen zevende op de 5.000 meter. Dat deed hij in de snelste tijd die hij ooit reed op een laaglandbaan. Die plek was goed voor 36 punten en leverde hem ook in het algemene klassement de zevende plaats op.

Winnaar van de 5.000 meter werd de Nederlander Patrick Roest. Hij is ook de eindwinnaar in de wereldbeker, voor zijn landgenoot Sven Kramer.